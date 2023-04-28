Студент московского вуза пропал в Битцевском парке

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

В Битцевском парке потерялся студент столичного вуза. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы в пятницу, 28 апреля.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 апреля. Группа студентов выбралась в парк погулять. Во время привала один из них оставил вещи с группой и сказал друзьям, что ненадолго отлучится. Однако молодой человек не вернулся.

Учащиеся вуза позвонили родственникам и знакомым пропавшего, но те также ничего не знали о местоположении студента. Тогда молодые люди вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли несколько расчетов спасателей, кинологи и добровольцы отряда «Лиза Алерт». После нескольких часов прочесывания местности потерявшийся был обнаружен. Молодой человек не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась.

Похожая история произошла в подмосковном Ступине. Две девочки увидели бродячую кошку и решили найти ей хозяина. Дети ходили и предлагали животное прохожим и настолько увлеклись, что не заметили, как потерялись. Искать девочек пришлось спасателям.