Двух пропавших школьниц обнаружили в подмосковном Ступине
В подмосковном городе Ступино пропали две школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в четверг, 27 апреля.
По данным ведомства, в службу «112» обратились местные жители, которые сообщили, что их дочери в возрасте пяти и семи лет не вернулись с прогулки. Родители попытались отыскать детей самостоятельно, но обнаружить девочек не смогли.
Сотрудники ведомства развернули масштабные поиски и обнаружили пропавших детей в километре от дома. Девочки рассказали, что увидели во дворе бездомную кошку и захотели найти ей хозяина. Дети предлагали животное прохожим и так увлеклись, что не заметили, что потерялись.
Спасатели вернули дочерей и питомца родителям. Медицинская помощь девочкам не потребовалась.
Еще одного потерявшегося человека обнаружили в Москве. Сотрудники Росгвардии помогли пенсионерке с частичной потерей памяти добраться домой.