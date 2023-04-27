Двух пропавших школьниц обнаружили в подмосковном Ступине

Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В подмосковном городе Ступино пропали две школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в четверг, 27 апреля.

По данным ведомства, в службу «112» обратились местные жители, которые сообщили, что их дочери в возрасте пяти и семи лет не вернулись с прогулки. Родители попытались отыскать детей самостоятельно, но обнаружить девочек не смогли.

Сотрудники ведомства развернули масштабные поиски и обнаружили пропавших детей в километре от дома. Девочки рассказали, что увидели во дворе бездомную кошку и захотели найти ей хозяина. Дети предлагали животное прохожим и так увлеклись, что не заметили, что потерялись.

Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели вернули дочерей и питомца родителям. Медицинская помощь девочкам не потребовалась.

Еще одного потерявшегося человека обнаружили в Москве. Сотрудники Росгвардии помогли пенсионерке с частичной потерей памяти добраться домой.