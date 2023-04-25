Росгвардейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны помогли пожилой жительнице столицы с частичной потерей памяти вернуться домой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, 84-летняя москвичка потерялась в районе Пятницкого шоссе. Очевидцы заметили растерянную женщину и обратились в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Выяснилось, что пенсионерка потерялась, так как забыла, где живет. Сотрудники вневедомственной охраны установили место проживания пожилой женщины и передали ее в руки взволнованным родственникам.

Другой инцидент произошел в Новой Москве. Девушка гуляла в лесу и заблудилась. Через полтора часа после сообщения об этом отряды кинологов смогли обнаружить испуганную и замерзшую женщину.