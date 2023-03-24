Прогулка по лесу в Новой Москве закончилась для девушки госпитализацией

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Девушка гуляла по лесу в Новой Москве и заблудилась. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в пятницу, 24 марта.

По данным ведомства, 23 марта около 8 вечера в службу 112 сообщили о том, что в лесу у деревни Чириково потерялась девушка. На ее поиски были отправлены расчеты кинологов и столичных пожарных.

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Собаки взяли след и обнаружили пострадавшую уже через полтора часа. Девушку вынесли из леса на носилках, отогрели, оказали первую помощь и передали врачам. Потерпевшую госпитализировали.

Другого мужчину, который потерялся в лесу, нашли спасатели в декабре 2022 года. Мужчина ехал домой на автобусе, но часть пути решил пройти пешком через лесной массив. В результате москвич заблудился, и его пришлось искать спасателям с собаками.