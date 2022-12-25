Потерявшегося в лесу в Новой Москве мужчину нашли столичные спасатели

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Кнутово Карта всех событий

Спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Ночью женщина сообщила спасателям, что ее 39-летний сын ехал домой на автобусе, но часть пути решил пройти пешком и заблудился в лесу недалеко от деревни Кнутово в Новой Москве. На место происшествия выехали кинологи аварийно-спасательного отряда № 6 и пожарные ПСО № 308. Они получили примерные координаты нахождения мужчины и, поддерживая с ним связь по телефону, попросили оставаться на одном месте.

В 4 часа мужчину нашли. Он не пострадал, но сильно замерз. Его обогрели и эвакуировали из леса на носилках, после чего передали врачам, сообщается в Telegram-канале ведомства.

24 декабря на Москве-реке в Серебряном Бору спасли провалившегося под лед пожилого жителя Москвы. На поисково-спасательную станцию «Серебряный бор» очевидцы сообщили о человеке, который провалился под лед. К месту происшествия тут же вышла дежурная смена спасателей. В районе Троице-Лыково, в 80 метрах от берега был замечен человек в полынье. Спасатели подняли мужчину из ледяной воды на борт судна на воздушной подушке и доставили на спасательную станцию.