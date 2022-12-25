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Провалившегося под лед пенсионера спасли в Серебряном Бору

Юлия Курганова
Происшествия
Провалившегося под лед пенсионера спасли в Серебряном Бору
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, остров Серебряный Бор Карта всех событий

На Москве-реке в Серебряном Бору спасли провалившегося под лед пожилого жителя Москвы. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

На поисково-спасательную станцию «Серебряный бор» очевидцы сообщили о человеке, который провалился под лед. К месту происшествия тут же вышла дежурная смена спасателей. В районе Троице-Лыково, в 80 метрах от берега был замечен человек в полынье. Спасатели подняли мужчину из ледяной воды на борт судна на воздушной подушке и доставили на спасательную станцию.

63-летнему пострадавшему пенсионеру оказали первую помощь, согрели и напоили чаем. По прибытии скорой помощи его передали врачам для госпитализации, сообщается в Telegram-канале ведомства.

16 декабря спасатели вытащили провалившуюся под лед на Москве-реке в районе Крымского моста женщину. Инцидент случился напротив дома № 1 на Пречистенской набережной, в 50 метрах от берега. 29-летнюю женщину доставили на поисково-спасательную станцию, где ей оказали первую помощь, также ее обогрели и напоили теплым чаем.

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