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Провалившуюся под лед женщину спасли возле Крымского моста в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Провалившуюся под лед женщину спасли возле Крымского моста в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Пречистенская набережная, 1 Карта всех событий

Спасатели вытащили провалившуюся под лед на Москве-реке в районе Крымского моста женщину. Об этом сообщила в субботу, 17 декабря, пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент случился вечером в пятницу, 16 декабря, напротив дома № 1 на Пречистенской набережной, в 50 метрах от берега.

— На пульт дежурного поисково-спасательной станции «Крымский мост» поступила информация о человеке в воде. На борт спасательного судна «Славир» работники станции подняли из толщи воды женщину, — сказано в сообщении в Telegram-канале.

29-летнюю женщину доставили на поисково-спасательную станцию, где ей оказали первую помощь, обогрели и напоили теплым чаем. После осмотра прибывшей бригадой скорой помощи москвичку направили в больницу.

Причину происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

29 ноября сообщалось, что в подмосковной Старой Купавне школьник провалился под лед и утонул. Подросток пошел гулять с другом на реку Купавинка. Восьмиклассник вышел на лед и провалился. Друг пытался помочь, но не смог.

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