Школьные волонтеры подвели итоги учебного года на форуме «Москва — территория добрых дел»

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Участники посетили мастер-классы, подвели итоги деятельности за учебный год и определили основные направления будущей работы.

В столице состоялся городской молодежный форум «Москва — территория добрых дел». В нем приняли участие более 700 человек — волонтеры столичных школ и колледжей, руководители отрядов. Организовал мероприятие московский центр «Патриот.Спорт» столичного Департамента образования и науки, координирующий добровольческое движение в образовании.

— Все чаще в числе волонтеров можно увидеть школьников и студентов колледжей. Сейчас их уже более 87 тысяч человек — количество регулярно растет. В течение года добровольцы под руководством наставников помогают людям в сложных жизненных ситуациях, ведут патронатную и просветительскую работу, заботятся об окружающей среде и бездомных животных. Сегодня на нашем ежегодном молодежном форуме мы подводим итоги деятельности юных волонтеров и педагогов-наставников, отмечаем лучших и благодарим за то, что делают мир добрее, — отметил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Волонтеры более 40 школ и колледжей посетили мастер-классы на шести опорных площадках. Дети научились оказывать первую помощь, делать бумажных журавликов для подопечных благотворительных фондов, изготовили открытки ветеранам и участникам специальной военной операции к 9 Мая, записали видеообращения ветеранам Великой Отечественной войны, приняли участие в дебатах «Права и обязанности ребенка», экологическом квизе.