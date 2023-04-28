В Москве вручат премию в области детской литературы «ПрофДетЛит»

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

14 мая в Москве состоится церемония награждения победителей всероссийского литературного конкурса «ПрофДетЛит». В нем приняли участие более 300 писателей, представивших сказки, стихи, рассказы, приключения, повести, детективы для детей от 4 до 12 лет.

Конкурс организован Союзом детских и юношеских писателей по инициативе и при поддержке Всероссийского общества охраны природы (ВООП), которое выделило на организацию и награждение победителей более 3 миллионов рублей.

21 победитель конкурса получит денежный приз, а рукописи в скором времени станут книгами.

Все конкурсные произведения объединяет тема заботы о природе. Писатели должны были понятным языком рассказать детям о важных экологических проблемах.

В церемонии, которая пройдет в Центральном доме литераторов, примут участие более ста писателей, в том числе Дмитрий Емец, Екатерина Матюшкина, Тамара Крюкова и другие. Почетным гостем станет глава ВООП, знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов, который является председателем жюри конкурса.