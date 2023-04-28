Воры подушек безопасности из автомобилей каршеринга предстанут перед судом в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые похитили подушки безопасности из 131 автомобиля каршеринга. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 28 апреля.

По ее словам, преступники воровали детали арендованных автомобилей с марта по май 2022 года. Они находили припаркованные машины каршеринга, совершали короткие поездки, в течение которых заменяли подушки безопасности на «заглушки», после чего скрывались. От их действий пострадал 131 автомобиль, а суммарный ущерб превысил 19,8 миллиона рублей.

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Преступление было раскрыто, подозреваемых задержали на северо-востоке Москвы. Ими оказались мужчины в возрасте 37 и 35 лет. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой», во время расследования которого фигуранты находились в СИЗО.

Однако на данный момент следователи собрали достаточное количество доказательств для изобличения подозреваемых, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу.

Однако подушки безопасности — не самая частая цель для вора в арендованном автомобиле. Обычно злоумышленники похищают коврики, щетки, а также сливают стеклоомывающую жидкость.