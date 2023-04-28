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Аналитик Муртазин объяснил планы по введению платы за раздачу интернета

Ирина Игнатенко
Общество
Аналитик Муртазин объяснил планы по введению платы за раздачу интернета
Фото: Unsplash

Абонентов МТС планируют обязать платить за раздачу интернета со своих устройств. Причины таких изменений назвал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день себестоимость услуг связи в России выросла. Но существуют ограничения со стороны Минцифры и ФАС.

Увеличивать цены можно только на уровне инфляции, пояснил он, поэтому операторы ищут другие способы. Так, дополнительные услуги, которые раньше были бесплатными и не очень массовыми, становятся платными.

По его словам, раздача интернета с мобильного телефона интересна многим пользователям. Часто ее также применяют в офисах, передает «Радио 1».

Ранее стало известно, что абоненты мобильного оператора МТС начали получать сообщения о введении платы за раздачу интернета с их устройств, передает RT.

В конце марта МТС заменило яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами М, Т и С по периметру. Отмечается, что слоган компании «Быть лучше каждый день» останется прежним.

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