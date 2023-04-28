Как организовать продуктивное общение в школьных чатах

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Мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни и привычным инструментом для общения, в том числе по учебе. В них можно легко проводить родительские собрания, читать расшифровки голосовых, запускать опросы, где организовать школьную экскурсию. В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере общение между преподавателями, учениками и родителями проходит в закрытом, безопасном пространстве. Как педагогам сделать его полезным в учебе инструментом — в материале «Вечерней Москвы».

Как создать тематические чаты?

Учебный профиль Сферум можно использовать не только для того, чтобы отправить ученикам домашнее задание или сообщить важную новость в чате. Также он дает возможность создавать тематические чаты, чтобы разные диалоги не смешивались. Например, можно создать отдельный чат для олимпиадников, книжного клуба, конкурса чтецов или школьных поездок.

Как проводить опросы?

Существует много разных способов получить обратную связь от учеников. В учебном профиле Сферум доступна удобная функция создания опросов. Они могут содержать до 10 различных вариантов ответов, а выбрать можно несколько из них. Опросы можно сделать анонимными и установить ограниченное время голосования, если нужно получить результаты к конкретному времени.

Как установить режим тишины?

В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере учитель может установить «режим тишины», отключив уведомления во внерабочее время. Это дает возможность отдохнуть, например, в период с 20:00 до 7:00, а на сообщения ответить в рабочее время.

Как разделить учебную и личную переписку?

По данным опроса, 18 процентов пользователей мессенджеров отметили, что им сложно разделить личную переписку и рабочие или учебные чаты. В VK Мессенджере учителя могут разделить личное общение и коммуникации по работе. Со школьниками можно взаимодействовать в учебном профиле Сферум, а с друзьями и родственниками переписываться в чатах личного профиля.

Как превратить голосовые сообщения в текст?

По данным опроса ВЦИОМ, использование голосовых сообщений для обсуждения учебного процесса и других важных школьных тем не одобряет 28 процентов учителей. 37 процентов педагогов относится к этому нейтрально и еще 34 процента — положительно. В VK Мессенджере есть автоматическая расшифровка голосовых сообщений. Благодаря этой функции можно общаться так, как хочется: слушать или читать, говорить или печатать.

Зачем нужно облако и увеличить размер облачного хранилища?

Материалы к урокам, презентации, аудио и видеофрагменты – неотъемлемая часть работы учителя, без которой не обходится ни один урок. Ежедневно учителя используют большое количество учебных материалах, которые необходимо где-то хранить. Учителя, использующие учебный профиль Сферум в VK Мессенджере, могут получить дополнительное бесплатное пространство в облачном хранилище Облако Mail.ru. Им доступно 32 ГБ в Облаке Mail.ru плюс к уже имеющимся 8 ГБ. Таким образом, в распоряжение учителей — 40 ГБ облачного пространства.