Косметолог Петраш рассказала, как ухаживать за кожей в сухое время года

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Не секрет, что в теплое время года кожа нуждается в особом уходе, чтобы сохранить уровень увлажненности, от которого напрямую зависят ее внешний вид, ухоженность и молодость. Как ухаживать за лицом поздней весной и летом, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Применяйте увлажняющие средства

В сухую погоду кожа теряет влагу, поэтому очень важно использовать увлажняющие средства по уходу за ней — сделайте ставку на увлажняющие кремы и сыворотки с содержанием гиалуроновой кислоты и других компонентов, способствующих сохранению влаги в коже, таких как мочевина, натриевый гиалуронат, натуральные масла (миндальное масло, оливковое или кокосовое масло).

Избегайте слишком горячей воды

Горячая вода способствует повышению сухости кожи, поэтому при умывании и даже принятии душа стоит использовать теплую воду.

Поставьте на паузу такие процедуры, как скрабирование кожи

Чрезмерное очищение часто приводит к удалению естественных масел с поверхности кожи. Поэтому не стоит перебарщивать с подобными процедурами. Вместо них используйте более деликатное очищение: например, энзимные пилинги на основе фруктовых кислот с добавлением масел.

Помните про защиту от солнца

Главным фактором старения кожи косметологи считают воздействие ультрафиолета. Дело в том, что он разрушает собственную гиалуроновую кислоту в клетках кожи, что и является причиной ощущения сухости и обезвоженности. Особенно кожа страдает в летние месяцы и, конечно же, в период отпусков, когда мы любим подставлять лицо под прямые солнечные лучи для получения загара. Обязательно используйте средства с защитным фактором SPF при выходе на улицу в весенне-летний период: в черте города можно выбирать средства с небольшим фактором защиты, на отдыхе он должен быть максимальным.

Употребляйте достаточное количество воды

Простая негазированная вода помогает увлажнять кожу изнутри, так как сухость кожи свидетельствует об обезвоженности организма, ведь жидкость коже достается по остаточном принципу. В день нужно пить от полутора до двух литров простой воды.

Позаботьтесь о правильном питании

Сбалансированное питание с преобладанием растительной пищи, то есть антиоксидантов, однозначно влияет на внешний вид кожи в лучшую сторону. Поэтому введите в свой рацион больше свежих фруктов и овощей, а также продуктов, богатых жирными кислотами Омега-3 (морепродукты, морская рыба). Также можно взять за правило пить несколько раз в год витамины или витаминные комплексы для улучшения состояния кожи. Например, в летний период можно восполнить запас Омега-3 или коллагена.

Уход за губами

Летом особое внимание нужно уделять и губам. Во-первых, губы чувствительны к сухости, во-вторых, страдают от воздействия ультрафиолета. Поэтому для ухода за губами необходимо использовать увлажняющие бальзамы для губ с SPF-фактором, вместо помад, которые держатся на губах несколько часов лучше применять жидкие средства (блески для губ), которые содержат больше увлажняющих компонентов. Это позволит защитить губы и сохранить их мягкими и увлажненными.