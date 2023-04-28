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Приметы и советы

NYT: США размещают на Украине датчики определения уровня радиации и силы ядерного взрыва

Евгений Жуков
В мире
NYT: США размещают на Украине датчики определения уровня радиации и силы ядерного взрыва
Фото: shutterstock

Власти Соединенных Штатов размещают на территории Украины специальные датчики, способные фиксировать радиационную активность, а также определять силу и место ядерного взрыва. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила газета New York Times, ссылаясь на профильных специалистов.

В материале говорится, что в случае ядерной катастрофы на украинской территории, будь то выброс из ядерного реактора или применение ядерного оружия, анализ экспертов будет оперативно представлен военно-политическому руководству США и украинским центрам принятия решений для реализации эффективных меры по защите здоровья населения.

Кроме того, газета сообщила, что по договоренности с киевскими властями Вашингтон размещает датчики по всему региону, а также подготавливает работников и собирает необходимые сведения.

В ежегодном докладе об оценке угроз, опубликованном в марте, американская разведка заявила, что российский ядерный арсенал является на сегодняшний день мощнейшим в мире. Также американская разведка полагает, что Россия совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные «системы доставки».

Украина США Ядерное оружие
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