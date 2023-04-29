Столичные психологи рассказали, как восстановиться в дни весенних праздников

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Майские праздники так долгожданны и любимы большинством из нас — ведь это прекрасная возможность отдохнуть по-настоящему. О том, как сделать отдых насыщенным, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Как бы не хотелось все дни проваляться на диване, такой вид досуга мало способствует восстановлению душевных и физических сил. Для тех, кто хочет по максимуму насладиться свободой и наполниться силами, есть несколько практических рекомендаций.

Настройтесь на каникулы

Постарайтесь завершать свои рабочие дни так, чтобы в праздники никакие обязательства и «подвешенные» дела вас не беспокоили. Если есть такая возможность, лучше отключиться от служебных чатов и рассылок. Кто-то любит заранее четко распланировать свободное время, а кто-то действует спонтанно — вне зависимости от этого лучше представлять себе, какие замечательные дни вас ждут, чем беспокоиться о возможных сложностях. Пусть уже накануне выходных у вас будет хорошее настроение и расслабленное состояние.

Разнообразьте свой отдых

Как ни странно, но чем больше вы будете посвящать времени разноплановым занятиям, тем лучше отдохнете. Например, если в первую половину каникул можно устроить шашлыки на даче, то во вторую будет замечательно съездить посмотреть, к примеру, Казанский Кремль. Если же вы любите отдыхать дома, то одну часть выходных уделите уходу за любимыми цветами или вязанию. Главное — отдыхайте так, как нравится вам, и обязательно позволяйте другим делать то, что им хочется.

Уделите часть времени общению с близкими людьми

Даже если вы ощущаете сильную усталость и никого не хотите видеть, а мысли о приглашении гостей утомляют еще больше, не спешите наотрез отказываться встречаться с другими людьми. Общение с семьей и друзьями — это прекрасный способ зарядиться энергией и оптимизмом. Многодневное веселье в шумной компании подходит далеко не всем, а вот встречи дома, в кафе или на прогулке с теми, кто особенно дорог, обязательно помогут почувствовать себя лучше.

Найдите возможность побыть наедине с самим собой

Оставаться в одиночестве все выходные не каждому нравится. Но все же для приведения своего душевного состояния к большей гармонии, а мыслей — к ясности, очень полезно какое-то время побыть одному. Уравновесить эмоции или снять психологическое и интеллектуальное напряжение можно, прогуливаясь по пустеющим в майские праздники улицам города. Зайдите в кафе выпить чашечку кофе и почитать книгу, а потом отправьтесь в любимый музей. А еще можно записать в дневник то, что мешает внутреннему комфорту. Это поможет лучше понять себя и избавиться от части переживаний.

Позаботьтесь о своем здоровье

Если есть желание наиболее активно провести время в весенние праздники, то можно всей семьей отправиться в фитнес-центр — там каждому найдутся занятия по вкусу. Если вы поклонник более спокойного отдыха, то для отличного и бодрого самочувствия вполне достаточно стараться как можно больше бывать на свежем воздухе. Время от времени давать телу оптимальную физическую нагрузку, соблюдать умеренность в питании и хорошо высыпаться.

Самое главное — будьте довольны собой и своим окружением, замечайте больше хорошего вокруг и любите свою жизнь. Если по каким-то причинам вы чувствуете себя одиноко и праздничные дни не приносят вам удовлетворения и спокойствия, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологам.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работают чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 5 мая в 10:30 состоится онлайн-мероприятие: «Откуда брать ресурсы для преодоления трудностей». Вместе с психологом участники поговорят о том, какие ресурсы существуют, и какие стратегии поведения могут помочь пополнить и активизировать свои ресурсы. Участие бесплатно, необходима регистрация по ссылке.