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Ветеран Великой Отечественной Александр Хоменко отмечает 100‑летие

Екатерина Дмитриева
Общество
Ветеран Великой Отечественной Александр Хоменко отмечает 100‑летие
Фото: из личного архива Александра Хоменко

Сегодня отмечает свой юбилей,100 лет, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной Александр Хоменко. Александр Хоменко прошел Вторую мировую войну, 47 лет служил в рядах Вооруженных сил страны и сейчас генерал-майор в отставке. Однако и в настоящее время Александр Андреевич не ушел на пенсию, а продолжает свою трудовую деятельность в строительном комплексе Москвы.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов:

— Уважаемый Александр Андреевич! От лица Департамента строительства города Москвы и от себя лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием. Спасибо за Ваш боевой путь и неоценимый вклад в развитие общества и государства.

Вы — человек исключительной судьбы! Вся Ваша профессиональная деятельность всегда неразрывно связана со службой на благо Родины. Вы для всех нас являетесь образцом житейской мудрости, опыта, а также неуемного оптимизма и жизнелюбия. Желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма и благополучия.

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