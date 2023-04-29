Автоэксперт Гудков объяснил, стоит ли в России приобретать автомобиль с правым рулем

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В восточной части России пользуются спросом автомобили с правым рулем. Однако повышенная надежность таких автомобилей — всего лишь распространенный миф, тогда как эти машины не лишены и определенных недостатков. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Как отметил эксперт, подавляющее большинство машин с правым расположением руля попадают в Россию из Японии.

— В основном машины с правым рулем в России — подержанные японцы. Теоретически правый руль используется в других странах с левосторонним движением: например, в Великобритании и Австралии. Но такие машины в России встречаются крайне редко, — рассказал специалист.

По словам Гудкова, авто из Японии очень распространены за Уралом: там подобные машины более доступны по деньгам. Но расхожее мнение о якобы повышенной надежности автомобилей, которые производятся для японского рынка, не имеет под собой оснований. Заметных технических особенностей у таких машин нет, уверен собеседник «ВМ».

При этом праворульные авто имеют и определенные недостатки, если применяются в России, предупредил эксперт.

— При правостороннем движении правое положение руля — отрицательный фактор в плане безопасности. При обгоне у праворульных машин значительно хуже обзорность. Это также и иные настройки фар, которые светят в глаза встречным водителям. Все это уже многократно обсуждалось, и неспроста прорабатывались варианты введения различных запретов. А на некоторые типы коммерческого транспорта у нас уже действует запрет на правый руль, — рассказал Гудков.

Однако у правого руля есть и положительные факторы, заметил эксперт. Например, в этом случае при парковке водитель выходит на тротуар с правой стороны, не мешая потоку.

Если у человека есть желание приобрести себе авто с правым рулем, ему следует связаться со специалистами, рекомендовал Гудков.

— По поводу приобретения праворульных авто лучше обратиться к посредникам — фирмам, которые подбирают машины на японских аукционах. Выбирать самому — процесс довольно долгий и нудный. Есть ряд нюансов, связанных, например, с переводом денег в Японию. Дальше все зависит от суммы. Можно приобрести маленькую машинку (так называемый кей-кар) с растаможкой и доставкой дешевле, чем стоит новая Lada Granta. Но может быть и большой внедорожник — соответственно, и деньги будут другие, — резюмировал собеседник «ВМ».