«Организм адаптируется»: почему снятся ночные кошмары

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Ночные кошмары снятся людям из-за повышенного уровня стресса и тревожности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог Алина Елисеева.

По ее словам, причинами ночных кошмаров могут быть нарушения работы мозга. Однако самой распространенной причиной возникновения ужасающих сновидения является повышенный уровень стресса и тревожности.

— Если начали периодически сниться ночные кошмары, то нужно задуматься, что человека беспокоит в реальной жизни. Проблемы на работе, в отношениях с близкими или тревожные новости могут повысить уровень стресса в организме и привести нервную систему в беспокойное состояние. Психика начинает перерабатывать негативные чувства и мысли и избавляется от них подобным образом, — сказала она.

Кроме того, резкие жизненные перемены, например, смена места жительства, развод, рождение ребенка могут спровоцировать появление ночных кошмаров. Таким образом организм адаптируется к новым внешним обстоятельства, объяснила специалист.

Сомнолог отметила, что отказ от просмотра телевизора и чтения новостей снизит риск увидеть тревожный сон.

— Нужно постараться не смотреть фильмы ужасов, телевизионные программы и не читать новости за два часа до сна. Лучше послушать расслабляющую музыку, принять теплую ванну и выпить чай. Также перед сном необходимо исключить кофе и алкоголь, — рассказала Елисеева.

В случае если ночные кошмары продолжают беспокоить человека, ему нужно обратиться за помощью к специалистам.

До этого врач назвала «ВМ», главные причины лунатизма. По ее словам, сильный стресс, хроническая усталость и недосып могут стать провоцирующими факторами.

Сомнолог отметила, что вызвать приступы лунатизма могут стресс, недосып, хроническая усталость и алкоголь. Врач советует при первом обнаруженном приступе обратиться к врачу.