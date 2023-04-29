Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в 60 лет

Таркпеа Эндель, Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС

Заслуженный мастер спорта Советского Союза по спортивной гимнастике Юрий Королев скончался в возрасте 60 лет. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

— Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Юрия Николаевича. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

При этом причины смерти выдающегося спортсмена не уточняются.

Юрий Королев родился 25 августа 1962 года во Владимире. За свою карьеру он успел стать девятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике и трехкратным чемпионом Европы. После завершения спортивной карьеры гимнаста он получил звание судьи международной категории.

Королев также был тренером и занимался воспитанием будущих спортсменов. Помимо многочисленных спортивных наград гимнаст удостоился ордена Трудового Красного Знамени.