Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Occupational Medicine: Рак поджелудочной железы могли спровоцировать химикаты

Ирэна Колесова
Общество
Occupational Medicine: Рак поджелудочной железы могли спровоцировать химикаты
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Исследование Китайского медицинского университета Тайваня показало, что существуют опасные химические вещества, которые при длительном воздействии могут увеличить риск развития рака поджелудочной железы на треть.

Ученые выделили пять химических веществ, которые оказывают сильное влияние на организм человека и могут стать причиной рака. По результатам исследования, при воздействии этих веществ от 1 до 10 лет, риск заболевания раком вырастает на 4%, от 11 до 20 лет – на 11%, а при длительном воздействии более 20 лет — на 39%.

Это может быть особенно опасно для работников, занятых в химической и нефтяной промышленности, где данные химические вещества широко используются. Поэтому важно тщательно следить за соблюдением мер безопасности при работе с этими веществами, пишет «Газета.ру».

Ученые Томского политеха разработали радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Уточняется, что в составе препарата имеются молекулы особого белка.

Врачи Онкология бытовая химия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте