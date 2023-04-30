Occupational Medicine: Рак поджелудочной железы могли спровоцировать химикаты

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Исследование Китайского медицинского университета Тайваня показало, что существуют опасные химические вещества, которые при длительном воздействии могут увеличить риск развития рака поджелудочной железы на треть.

Ученые выделили пять химических веществ, которые оказывают сильное влияние на организм человека и могут стать причиной рака. По результатам исследования, при воздействии этих веществ от 1 до 10 лет, риск заболевания раком вырастает на 4%, от 11 до 20 лет – на 11%, а при длительном воздействии более 20 лет — на 39%.

Это может быть особенно опасно для работников, занятых в химической и нефтяной промышленности, где данные химические вещества широко используются. Поэтому важно тщательно следить за соблюдением мер безопасности при работе с этими веществами, пишет «Газета.ру».

Ученые Томского политеха разработали радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Уточняется, что в составе препарата имеются молекулы особого белка.