«Ни в каких документах не прописана»: что такое черная зарплата и стоит ли на нее соглашаться

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В правительстве обсуждается вопрос введения дополнительных мер, направленных на снижение уровня теневой занятости в РФ. В частности, предлагается усилить мониторинг организаций и при подозрении насчет черных расчетов с сотрудниками проводить проверки таких работодателей. Планируется и стимулирование организаций, которые платят полностью белые зарплаты. Что такое черные зарплаты и стоит ли на них соглашаться, «Вечерней Москве» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Неофициальное трудоустройство — вариант занятости, при котором трудовые отношения между работодателем и работником не афишируются. Как правило, такие отношения связаны с нежеланием работодателя платить страховые взносы и налоги за сотрудника. Однако у работников также может быть свой интерес в подобной схеме. Например, при желании скрыть алименты.

При неофициальном трудоустройстве сотруднику обычно выдают зарплату наличными «в конверте» — это и есть черный заработок.

По словам Кофанова, получая зарплату, которая отличается от прописанной в договоре, человек рискует в один момент оказаться без занятости и дохода.

— Черная зарплата предполагает, что работодатель перечисляет меньше отчислений за сотрудника в Социальный фонд. Кроме того, черная зарплата обычно ни в каких документах не прописана, и работодатель может в любой момент отказаться от выплаты зарплаты, заявив, что ее никогда и не было. Если в договоре у сотрудника прописана зарплата в пять тысяч рублей, а по факту он получает сто тысяч, то внезапное получение в качестве зарплаты этих пяти тысяч будет означать, что от него хотят избавиться, — рассказал эксперт.

Разновидность черной зарплаты — оформление сотрудника как индивидуального предпринимателя или самозанятого, заметил собеседник «ВМ». В этом случае рисков для человека меньше, однако работодатель также уплачивает в бюджет гораздо меньше налогов.

Тем не менее оформление сотрудника в качестве самозанятого имеет и некоторые риски для него, уточнил специалист.

— Это в любом случае определенное лукавство со стороны работодателя перед государством. В том числе потому, что в Трудовом кодексе напрямую указывается: прикрывать трудовые отношения гражданско-правовыми договорами запрещено. У сотрудника в этом случае исчезает еще несколько гарантий. Во-первых, такой договор могут расторгнуть в любой момент (расторгнуть трудовой договор не так просто). Во-вторых, человек лишается возможностей, связанных с отпуском, — объяснил эксперт.

По мнению юриста, для любого сотрудника логичнее отказаться от выплат «в конверте» или других обходных схем трудоустройства и требовать полностью официального оформления трудовых отношений. Если работодатель не соглашается с этим, человек имеет право пожаловаться в прокуратуру. Так как сокрытие налогов — преступление (в том числе против государства), ведомство может организовать проверку в отношении работодателя и наказать его, заключил собеседник «ВМ».