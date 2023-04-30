Эпидемиолог Яковлев допустил массовые вспышки кори в Санкт-Петербурге и Москве

Фото: shutterstock

В России сегодня существует опасность возникновения массовых вспышек кори из-за отсутствия иммунной защиты у значительной части взрослого населения. Об этом заявил доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев в интервью РБК.

— Пилотное исследование в Москве показало, что порядка 12,5% медицинских работников нуждаются в ревакцинации, так как имеют очень низкие титры защитных антител. Таким образом, угроза возникновения массовых вспышек кори, в том числе в медицинских организациях Петербурга, вполне реальна, — полагает он в своем материале.

Несколько дней назад Роспотребнадзор Петербурга ввел обязательную вакцинацию от кори для иностранных специалистов из-за усугубления эпидемической ситуации в городе. Работодатели должны обеспечить вакцинацию всех зарубежных сотрудников до конца года.

В период с января по апрель в Санкт-Петербурге уже было зарегистрировано свыше 30 случаев кори, в том числе 13 среди детей. Восемь случаев заболевания являются завозными, отмечают городские власти.

Роман Полибин, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, рассказал о планируемых мерах по «подчищающей» иммунизации населения от различных инфекций, в том числе и от кори. Он предупредил о возможной опасности снижения популяционного иммунитета к коклюшу и полиомиелиту.По словам Полибина, в рамках этой иммунизации сначала будут прививать детей и взрослых до 35 лет, которые не болели корью, не были привиты или ставили прививки только однократно, а также тех, у кого нет сведений о прививках. В эту категорию также входят кочевники, переселенцы и мигранты.