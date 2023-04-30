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Приметы и советы

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил увеличить штрафы за утечку данных

Никита Худяков
Общество
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил увеличить штрафы за утечку данных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. Об этом он сообщил в воскресенье, 30 апреля.

— Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей, — сказал он.

Чернышов отметил, что данная сумма является адекватной, так как персональные данные могут быть использованы мошенниками в различных преступных целях. Он добавил, что необходимо учитывать интересы компаний, поэтому следует ввести верхний «потолок» штрафа за данное нарушение, передает РИА Новости.

Лидерами по утечкам пользовательских данных стали сервисы доставки (34 процента) и ретейлеры (14 процентов). «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему именно эти сферы стали самыми уязвимыми и что делать в случае кражи персональных данных.

Госдума Утечки данных Штрафы
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