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Стало известно, кто будет новым ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?» вместо Диброва

Никита Худяков
Общество
Стало известно, кто будет новым ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?» вместо Диброва
Фото: Из личного архива

Последние месяцы поклонники программы «Кто хочет стать миллионером?» пытались угадать, кто займет место ведущего в популярной телевикторине вместо Дмитрия Диброва. На место претендовали Александр Гордон, Лариса Гузеева, Пелагея и Леонид Ярмольник, но создатели проекта отдали предпочтение другому претенденту.

Новой ведущей стала певица Юлианна Караулова. Она признается, что чувствует большой груз ответственности.

— Конечно, я очень переживала перед первым съемочным пулом и так же переживаю перед первым эфиром. И нравиться всем, как бы мне этого хотелось, невозможно. Я буду прислушиваться к критике, учитывать ее. И стараться развиваться от выпуска к выпуску, — сказала Караулова.

Певица отметила, что несколько раз являлась участником проекта. Кроме того, в паре с Тимуром Соловьевым им удалось ответить правильно на все вопросы и выиграть три миллиона рублей. Прошлым ведущим телевикторины был Дмитрий Дибров, который вел передачу с 27 декабря 2008 года, передает Starhit.

В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» Караулова рассказала о своих успехах, комплексах, денежных потерях и планах. Она отметила, что главным достижением за последнее время является рождение сына Александра. Данное событие, по словам певицы, затмило все остальные.

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