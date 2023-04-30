Утечку аммиака обнаружили на железнодорожной станции в Новосибирской области

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В воскресенье, 30 апреля, на станции Инская в Первомайском районе железнодорожники при проверке грузового состава обнаружили утечку аммиачной воды. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, вагон отцеплен от грузового состава, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасный груз был в вагоне грузового состава, следовавшего в Усть-Илимск. На текущий момент сотрудники прокуратуры проверяют, насколько законно осуществлялась перевозка груза, передает Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

Аммиачная вода — это 20–30-процентный раствор аммиака. Он используется в качестве удобрения для свеклы, картофеля, овощных и зерновых культур, а также многолетних трав. Относится к токсичным веществам, воздействующим на организм человека.

В начале февраля в штате Огайо сошел с рельсов грузовой состав, который перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, и произошел взрыв.

Как рассказал «Вечерней Москве» бывший участник комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, находившееся в вагонах вещество предназначено для мирных целей. Однако эффект аварии был фактически сопоставим с применением химического оружия.