Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Утечку аммиака обнаружили на железнодорожной станции в Новосибирской области

Никита Худяков
Происшествия
Утечку аммиака обнаружили на железнодорожной станции в Новосибирской области
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В воскресенье, 30 апреля, на станции Инская в Первомайском районе железнодорожники при проверке грузового состава обнаружили утечку аммиачной воды. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, вагон отцеплен от грузового состава, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасный груз был в вагоне грузового состава, следовавшего в Усть-Илимск. На текущий момент сотрудники прокуратуры проверяют, насколько законно осуществлялась перевозка груза, передает Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

Аммиачная вода — это 20–30-процентный раствор аммиака. Он используется в качестве удобрения для свеклы, картофеля, овощных и зерновых культур, а также многолетних трав. Относится к токсичным веществам, воздействующим на организм человека.

В начале февраля в штате Огайо сошел с рельсов грузовой состав, который перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, и произошел взрыв.

Как рассказал «Вечерней Москве» бывший участник комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, находившееся в вагонах вещество предназначено для мирных целей. Однако эффект аварии был фактически сопоставим с применением химического оружия.

Новосибирская область Россия Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Все мнения
О проекте