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Молодые родители в Ростове убили восьмимесячную дочку и заявили в полицию о ее похищении

Никита Худяков
Происшествия
Молодые родители в Ростове убили восьмимесячную дочку и заявили в полицию о ее похищении
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Молодых родителей подозревают в жестоком убийстве восьмимесячной дочки в Ростове-на-Дону. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным, 29 апреля 23-летняя мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Сотрудники полиции провели обыск места жительства пары и обнаружили там останки девочки.

— Позже было установлено, что вместе со своим мужем женщина причинила травмы ребенку, от которых он скончался, — отмечается в сообщении ведомства.

В Telegram-канале «МВД Медиа» уточнили, что родители пытались спрятать тело девочки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Похожий случай произошел в Брянске в 2012 году. Тогда в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже свой девятимесячной дочери. Ребенка искали сотни правоохранителей и волонтеров. После трех недель безрезультатных поисков следствие сообщило, что история с похищением была придумана матерью Светланой Шкапцовой и отцом Александром Кулагиным, а девочка умерла от побоев Кулагина в конце февраля.

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