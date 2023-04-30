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Приметы и советы

Модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет

Евгений Белоусов
Общество
Модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский и советский художник-модельер, первый ведущий телепередачи «Модный приговор» Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, модельера госпитализировали в Щелкове с внутренним кровотечением. Однако спасти его не удалось, Зайцев скончался в реанимации, передает издание.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове в семье простых рабочих. В 1952 году он поступил в Ивановский химико-технологический техникум, который окончил по специальности художника текстильного рисунка. Спустя восемь лет, в 1962 году, Зайцев с отличием окончил Московский текстильный институт.

Первую коллекцию модельера, спецодежду для женщин-работниц области и села, отвергли на методическом совете. Однако вскоре про нее написал французский журнал «Paris Match» в статье «Он диктует моду Москве».

После публикации Зайцева разыскали модельер Пьер Карден и работник Dior Марк Боан. Так началась история профессионального успеха Зайцева, который стал первым российским модельером.

В 1967 году Вячеслав Зайцев был удостоен Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве. Показы коллекций модельера проходили по всему миру: в Нью-Йорк, Париже, Флоренции, Токио и во многих других городах. Всего Вячеславом Зайцевым было выпущено 75 коллекций, последняя из которых увидела свет в 2016 году.

Широкому зрителю Зайцев также известен как первый ведущий телепередачи «Модный Приговор», в которой он проработал с 2007 по 2009 года.

В 2016 году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.

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