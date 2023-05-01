Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, улица 50 лет Октября Карта всех событий

Тела двоих мужчин нашли в хостеле на западе столицы. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Хостел находится на улице 50 лет Октября.

По словам Нефедовой, тела 21-летнего и 22-летнего мужчин были без видимых повреждений. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обязательств произошедшего, ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых следственным органом, а также принятие решения по результатам процессуальной проверки.

Похожий случай произошел в конце марта в комнате одного из хостелов в центре столицы. На найденных телах также не нашли физических повреждений. В ходе осмотра места происшествия в комнате обнаружены неустановленные вещества.