Мастер по ремонту стиральных машин объяснил, зачем нужно класть в барабан пакет

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Мастер по ремонту стиральных машин объяснил, что техника чаще всего выходит из строя у хозяев домашних животных. Шерсть питомцев остается на одежде, в результате чего потом скапливается в машине.

При этом, по его словам, от такого засорения не застрахован никто. В механизме машины могут скопиться и просто мелкие ворсинки одежды, нитки и прочий мусор.

Чтобы предотвратить подобные засоры и поломки, можно использовать очень простой лайфхак. Эксперт советует при каждой стирке класть в барабан машины простой полиэтиленовый пакет без рисунка, который и соберет в себя весь мусор, говорится в дзен-канале «Хозяйка уюта».

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