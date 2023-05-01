Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мастер по ремонту стиральных машин объяснил, зачем нужно класть в барабан пакет

Евгений Белоусов
Общество
Мастер по ремонту стиральных машин объяснил, зачем нужно класть в барабан пакет
Фото: Pixabay

Мастер по ремонту стиральных машин объяснил, что техника чаще всего выходит из строя у хозяев домашних животных. Шерсть питомцев остается на одежде, в результате чего потом скапливается в машине.

При этом, по его словам, от такого засорения не застрахован никто. В механизме машины могут скопиться и просто мелкие ворсинки одежды, нитки и прочий мусор.

Чтобы предотвратить подобные засоры и поломки, можно использовать очень простой лайфхак. Эксперт советует при каждой стирке класть в барабан машины простой полиэтиленовый пакет без рисунка, который и соберет в себя весь мусор, говорится в дзен-канале «Хозяйка уюта».

Производители бытовой техники предлагают множество вариантов установки и декора для вытяжек. Необходимо лишь выбрать тип, который подойдет для проекта кухни, а также удовлетворит покупателя своими функциональными особенностями. Как правильно подойти к выбору и на что обратить внимание, «Вечерней Москве» объяснила эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава.

Бытовая техника Эксперты Стирка
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте