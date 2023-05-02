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Овчинский: В промпарке «Бутово» появится производство изделий из картона

Полина Французова
Город
Овчинский: В промпарке «Бутово» появится производство изделий из картона
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда инвестор на юге Москвы строит промышленный парк. Застройщик с компанией, занимающейся изготовлением изделий из картона, уже заключил договор о приобретении помещения. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Соглашение о строительстве промышленного парка в Южном Бутове в рамках МПТ Москва и девелопер (из структуры ПИК) заключили в 2021 году.

— Компания «ПрестижПак» заключила договор о приобретении помещения площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь расположится производство изделий из картона и будет создано 80 рабочих мест, — рассказал Владислав Овчинский.

Как уточнил глава ведомства, объект будет иметь развитую транспортную инфраструктуру, так как расположен в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Такое расположение позволит добраться до него как на общественном, так и на личном транспорте. Уже сегодня проект имеет большой спрос со стороны инвесторов.

Компания изготавливает коробки из картона, микрогофрокартона и гофрокартона под заказ. Основные производственные мощности располагаются в Воронеже. В новом помещении в Москве предприятие планирует производить два вида продукции: бумажные и крафт-пакеты, а также уголки из прессованного картона.

Как отметил директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин, строительство проекта идет опережающими темпами, сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в середине 2023 года.

Light industrial — это современный формат организации производства, который дает возможность объединить все бизнес-процессы на одной территории.

Производство Владислав Овчинский Москва
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