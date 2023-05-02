Центры московского долголетия подготовили для старшего поколения программу ко Дню Победы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центры московского долголетия подготовили серию мероприятий ко Дню Победы для горожан «серебряного» возраста. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила руководитель сети ЦМД Елена Громова.

— К празднику 9 Мая активисты центров готовятся очень трепетно — организуют творческие встречи, мастер-классы, собирают фотографии к выставке портретов героев. Каждому из нас важно сохранить подвиги наших предков. С удовольствием приглашаем посетить мероприятия, организованные участниками, — рассказала она.

Так, 5 мая в 16:00 в ЦМД «Богородское» запланирована встреча с долгожителем района Преображенское и ребенком войны Маей Сауловной Табачниковой. В центре «Братеево» в этот же день в 14:00 пройдет викторина «Победа».

ЦМД «Некрасовка» приглашает на следующий день в 14:00 посетить концерт солистов Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, которые выступят с программой «Поклонимся великим тем годам». Ознакомиться с полным списком мероприятий ЦМД можно на сайте мэра Москвы.

Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы организуют обширную программу к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 2 по 10 мая в разных районах города пройдут спектакли, выставки, историко-патриотические акции и концерты.