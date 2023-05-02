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Павильоны «Здоровая Москва» откроются в городских парках в середине мая

Лейла Алиева
Город
Павильоны «Здоровая Москва» откроются в городских парках в середине мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В середине мая в городских парках вновь откроются павильоны «Здоровая Москва». Об этом во вторник, 2 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы стараемся сделать так, чтобы следить за своим здоровьем было легко и удобно, поэтому расположили павильоны здоровья в 46 парках в разных районах Москвы и организовали удобный график работы — ежедневно с 08:00 до 20:00, — рассказала она.

Павильоны будут работать без перерывов и выходных. Проверить ключевые показатели своего здоровья москвичи смогут всего за час, а результаты будут отображены в электронной медицинской карте, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, жители каких столичных районов болеют чаще всего. В списке оказались проживающие возле станций «Сухаревская», «Полянка» и «Улица Академика Янгеля», «Улица 1905 года» и «Таганская».

По оценкам страхового дома ВСК, в топ-5 самых востребованных врачей среди москвичей и жителей Подмосковья, помимо терапевтов, входят акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, невролог, а также лор и стоматолог.

Здоровье Анастасия Ракова Москва
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