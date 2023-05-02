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Неизвестный совершил поджог ТЦ в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Неизвестный совершил поджог ТЦ в центре Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

В центре Москвы неизвестный попытался поджечь ТЦ «Афимолл». Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

Инцидент произошел накануне ночью в фуд-корте торгового центра. Злоумышленник облил один из диванов легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, после чего скрылся.

Сотрудники охраны ТЦ справились с возгоранием и вызвали полицию. Правоохранительные органы устанавливают личность поджигателя. По информации Telegram-канала Shot, в произошедшем может быть виноват один из сотрудников местных общепитов.

Другой поджог произошел в Пермском крае. Пенсионерка хотела избавиться от прошлогоднего сухостоя, а в результате сожгла шесть жилых домов.

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