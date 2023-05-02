Журналист Андрей Малосолов скончался в возрасте 50 лет

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Спортивный журналист Андрей Малосолов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— Малосолов ушел из жизни в ночь с понедельника на вторник, — приводит его слова РИА Новости.

По данным Telegram-канала «Подъем», журналисту стало плохо и он потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали смерть. Как рассказал комментатор Василий Конов, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Андрей Малосолов был корреспондентом РИА Новости в период с 1995 по 2005 год. Он работал военкором и отправлялся в горячие точки в составе правительственной группы. С 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза.