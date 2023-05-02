СМИ: Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Об этом во вторник, 2 мая, Первому каналу сообщила его супруга.

— Печальная новость. Не стало Валентина Юдашкина. Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание, — говорится в материале.

В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью.

Юдашкин являлся заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом премии правительства в области науки и техники. В 2008 году он получил российский орден Почета, а в 2013-м — «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 1986 году модельер с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику он прошел в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева.