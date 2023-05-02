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Приметы и советы

В России предложили создать «народный автомобиль» стоимостью 500 тысяч рублей

Евгений Жуков
Экономика
В России предложили создать «народный автомобиль» стоимостью 500 тысяч рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Для решения ряда проблем на отечественном авторынке необходимо создать «народный автомобиль» — машину, которая будет отвечать современным базовым требованиям по безопасности и комфорту, а ее стоимость не будет превышать полумиллиона рублей. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

— Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются и, что-то мне подсказывает, будут только расти. И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок, — отметил политик.

Подобный автомобиль, по словам Миронова, должен быть оснащен бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100–120 лошадиных сил, а также ручной коробкой передач. Кроме того, в машине должны быть две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система и навигация «ЭРА-ГЛОНАСС».

Миронов считает, что новый автомобиль и воплощение такого нацпроекта могут решить проблемы падения спроса из-за роста цен и старения автопарка, передает РИА Новости.

В свою очередь автосайт Carsweek определил семь самых недорогих машин на 1 мая 2023 года.

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