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Москвичи выберут названия для площади в Хорошево-Мневниках и сквера в Пресненском районе в рамках голосования в «Активном гражданине». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города.

В рамках первого этапа голосования горожане предлагали назвать площадь в честь Героя Советского Союза Дмитрия Устинова. Среди популярных вариантов также рассматриваются Хорошевская площадь и площадь Речкалова.

Скверу в Пресненском районе хотят дать название по территориальному признаку: через дорогу от него находится Институт Африки Российской академии наук. По этой причине было предложено назвать его в честь национального героя Алжира Абд аль-Кадира или же Африканским сквером. Сквер располагается на улице Спиридоновке между домом 21 и строением 1 дома 25/30.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, также рассматривается вариант с названием данного участка Вспольным сквером, поскольку недалеко от него располагается Вспольный переулок.

Кроме того, в проекте «Активный гражданин» жители Москвы смогут выбрать названия для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома. Новые названия получат шесть улиц. Одной из них предлагают присвоить наименования «бульвар Технологий», «Небесный бульвар» или «Авиапарадный бульвар».