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Овчинский: Инвестор возводит в двух районах города школу и детский сад по городской программе

Полина Французова
Город
Овчинский: Инвестор возводит в двух районах города школу и детский сад по городской программе
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

На севере и северо-востоке Москвы ведется строительство образовательных объектов в рамках соглашения по созданию мест приложения труда. Девелопер приступил к монолитным работам в подземной части будущих зданий. Об этом в среду, 3 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Москва в прошлом году подписала соглашение о строительстве девяти образовательных объектов в шести районах столицы. Уже сегодня некоторые объекты находятся на активном этапе строительства.

— Возведение учреждений проходит в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда. По итогам строительства детские сады и школы передадут городу, а в образовательных учреждениях появятся 600 новых рабочих мест, — сообщил Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что в настоящий момент девелопер ведет монолитные работы в подземной части на двух объектах. Так, на севере города в Сигнальном проезде строится детский сад на 250 мест, в котором к концу 2026 году создадут 58 новых рабочих мест.

На Кольской улице на строительной площадке будущей общеобразовательной школы в рамках работ нулевого цикла ведется разработка котлована. Здесь после ввода в эксплуатацию в 2026 году появятся 95 рабочих мест.

Детский сад и школа строятся в совместном проекте группы ПИК и Capital Group, где ПИК выступает fee-девелопером, а Capital Group – соинвестором.

Строительство Владислав Овчинский Москва
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