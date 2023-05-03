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Участники чемпионата «Абилимпикс» покажут навыки обслуживания авиапассажиров

Лейла Алиева
Город
Участники чемпионата «Абилимпикс» покажут навыки обслуживания авиапассажиров
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В этом году в городской чемпионат «Абилимпикс» включили новое направление соревнований — «Сервис на воздушном транспорте». Об этом в среду, 3 мая, сообщила руководитель московского регионального центра развития движения «Абилимпикс» Надежда Ледащева.

— Новая компетенция открывает отличные возможности для ребят, которые хотят попробовать себя в сервисной индустрии. Им предстоит показать свое умение работать с людьми различных категорий: ВИП-персонами, трансферными пассажирами, детьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала она.

Соревнования состоятся на площадке московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». Конкурсантов поделят на три возрастные группы: школьники, студенты и специалисты, передает официальный сайт мэра Москвы.

По мнению сенатора РФ — представителя Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инны Святенко, ежегодный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» помогает развивать механизмы инклюзии в обществе.

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