Участники чемпионата «Абилимпикс» покажут навыки обслуживания авиапассажиров

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В этом году в городской чемпионат «Абилимпикс» включили новое направление соревнований — «Сервис на воздушном транспорте». Об этом в среду, 3 мая, сообщила руководитель московского регионального центра развития движения «Абилимпикс» Надежда Ледащева.

— Новая компетенция открывает отличные возможности для ребят, которые хотят попробовать себя в сервисной индустрии. Им предстоит показать свое умение работать с людьми различных категорий: ВИП-персонами, трансферными пассажирами, детьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала она.

Соревнования состоятся на площадке московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». Конкурсантов поделят на три возрастные группы: школьники, студенты и специалисты, передает официальный сайт мэра Москвы.

По мнению сенатора РФ — представителя Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инны Святенко, ежегодный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» помогает развивать механизмы инклюзии в обществе.