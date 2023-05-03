Москвичам напомнили о перекрытиях и ограничениях движения на ряде улиц 4 мая
Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов пересесть на городской транспорт 4 мая.
В этот день, пояснили в организации, ожидаются перекрытия движения на нескольких улицах Москвы.
— Просим использовать городской транспорт для поездок по городу. Так вы сэкономите время в пути, — отметили в ЦОДД.
Уточняется, что движение будет закрыто с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Затем, с 17:30, нельзя проехать по Тверской, Петровке, Охотному Ряду, Солянке, Моховой, по Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережным.
— С 22:30 перекрытия затронут улицы Большую Садовую, Новый Арбат, Большой Каменный мост, — добавили в ЦОДД.
Подробнее о перекрытиях можно узнать на транспортном портале.