Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам напомнили о перекрытиях и ограничениях движения на ряде улиц 4 мая

Марьяна Шевцова
Город
Москвичам напомнили о перекрытиях и ограничениях движения на ряде улиц 4 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов пересесть на городской транспорт 4 мая.

В этот день, пояснили в организации, ожидаются перекрытия движения на нескольких улицах Москвы.

— Просим использовать городской транспорт для поездок по городу. Так вы сэкономите время в пути, — отметили в ЦОДД.

Уточняется, что движение будет закрыто с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Затем, с 17:30, нельзя проехать по Тверской, Петровке, Охотному Ряду, Солянке, Моховой, по Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережным.

— С 22:30 перекрытия затронут улицы Большую Садовую, Новый Арбат, Большой Каменный мост, — добавили в ЦОДД.

Подробнее о перекрытиях можно узнать на транспортном портале.

Транспорт ЦОДД Москва
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте