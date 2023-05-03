Военный эксперт Земцев: Обещанное контрнаступление ВСУ уже началось

Фото: Минобороны РФ

ВСУ активизировались сразу на нескольких направлениях. Они ищут слабое место в нашей обороне.

Украина пытается начать давно обещанный «контрнаступ». Так, например, в районе Херсона ВСУ пытались форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. В итоге наша артиллерия поразила скопления сил противника на правом берегу реки, а потом потопила и сами суденышки с десантом. Так же идут попытки прорвать оборону России на Харьковском фронте. На 4–5 мая, по данным украинских источников, намечено наступление под Бахмутом. Командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский сейчас инспектирует войска, сосредоточенные в Часовом Яре, Константиновке, Славянске и Северске — в ДНР.

— По сути, обещанное контр наступление ВСУ уже началось, просто пока оно проходит в режиме «разведка боем», — пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Украинские войска пытаются определить бреши в нашей обороне.

Если они их нащупают, то туда и будет нанесен основной удар.

Между тем, как свидетельствует докладная записка британской разведки, опубликованная в «Твиттере», «Россия построила одну из самых обширных систем оборонительных сооружений, которые когда-либо возводились в мире за последние десятилетия». Причем эта оборонительная система построена не только возле линии фронта, «но и в глубоком тылу районов, контролируемых ДНР», сказано в записке.

— Для нас это контрнаступление даже важнее, чем для противника: можно уничтожить максимум живой силы и техники ВСУ. В обороне это сделать проще, — пояснил Земцев