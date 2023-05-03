Полиция пресекла производство поддельного спиртного в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, городской округ Луховицы, рабочий посёлок Белоомут Карта всех событий

В Подмосковье полицейские накрыли цех по производству поддельного спиртного, а также склад с контрафактом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 3 мая.

По ее словам, нелегальное предприятие было расположено в поселке Белоомут городского округа Луховицы. На линии производили поддельные алкогольные напитки иностранных брендов. Во время облавы в цеху задержали двух иностранных рабочих и 29-летнего организатора, который временно проживал на территории Подмосковья.

Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли более трех тысяч бутылок поддельного алкоголя, более 200 литров спиртосодержащей жидкости и две тонны спирта. Позже экспертиза показала, что производимая продукция не соответствовала ГОСТу.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Производство товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Организатора цеха заключили под стражу.

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В тот же день в городском округе Пушкино накрыли подпольный склад, на котором хранилось более 30 тысяч поддельных алкогольных напитков, общая стоимость которой превысила миллион рублей. По подозрению в организации хранилища задержали 43-летнего жителя Тульской области, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. В его отношении были возбуждены уголовные дела по тем же статьям о незаконном сбыте алкоголя. Его отправили под домашний арест.

Похожая история произошла в городском округе Щелково. У 56-летнего местного жителя изъяли несколько тысяч бутылок поддельного алкоголя собственного производства.