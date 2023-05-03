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Терапевт Звонков рассказал, чем опасна болезнь Петросяна

Иван Кудря

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Звонков рассказал, чем опасна болезнь Петросяна
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

2 мая СМИ сообщили о госпитализации юмориста Евгения Петросяна: якобы артисту стало плохо, и его отправили в больницу. Однако сам Петросян опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование. Но позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются.

Журналисты выяснили, что результаты обследований оказались неутешительными: у Евгения Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь. Из-за результатов ЭКГ и прогрессирующего атеросклероза было принято решение оставить его в больнице.

— Атеросклероз — это хроническое заболевание артерий, которое возникают из-за нарушения обмена жиров в организме, — говорит «Вечерке» врач-терапевт Андрей Звонков. — Из-за этого у человека происходит отложение холестерина в сосудах.

Причины могут быть генетические. А еще — переедание, малоподвижный образ жизни, эмоциональное перенапряжение, употребление алкоголя в больших количествах.

Одно из самых опасных последствий — деменция.

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