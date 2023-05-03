Мы еще покажем всему миру: российских спортсменов допустили до чемпионата под флагом страны

Шарабутдин Атаев в поединке с сербом Милосавом Савичем одержал победу / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

2 мая в Ташкенте стартовал чемпионат мира по боксу среди мужчин, который продлится до 14 мая. Уже в первый день турнира победу одержал наш боец Шарабутдин Атаев. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что на этих соревнованиях российские боксеры впервые за долгое время участвуют под флагом и с гимном страны. «Вечерняя Москва» узнала подробности из первых уст.

23-летний Шарабутдин Атаев победил серба Милосава Савича и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Ташкенте. Бой в весовой категории до 86 кг продлился все три раунда и завершился победой нашего спортсмена.

Россия уже год не принимает участия в международных соревнованиях практически во всех видах спорта. Как известно, наших спортсменов не допускают до турниров по политическим соображениям. Но приятно удивила Международная ассоциация бокса, допустившая россиян и белорусов к официальным соревнованиям. Большой успех, учитывая современные реалии! В день открытия турнира вынесли и российский триколор. Президент российской организации, проводящей бои по смешанным единоборствам, FIGHT NIGHTS, Камил Гаджиев рассказал «Вечерке»:

— В других федерациях не все так радужно для россиян. Поэтому я считаю, что эту инициативу по допуску наших спортсменов мало кто подхватит. И как бы там ни было, это тоже первые ласточки. Умар Кремлев сделал огромную работу. И двигается в правильном направлении. Это очень хороший пример, и возможно, он сможет поработать и с другими федерациями спорта. И мы даже надеемся, что он поработает с руководителями других международных комитетов, потому что часто все зависит от воли отдельно взятых людей.

Бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе, американец, имеющий российское гражданство, Рой Джонс также добавил:

— Это ужасно, когда мы забираем у россиян это право из-за каких-то политических дебатов. Что это вообще такое? Спортсмены к этому не имеют никакого отношения. А новость от Международной федерации бокса — замечательная.

Кстати, боксеры из США, Чехии, Ирландии, Канады, Швеции, Новой Зеландии и Великобритании отказались от выступления на чемпионате мира из-за участия наших спортсменов. Аргументировали они это опасениями по поводу будущего места бокса в олимпийской программе. По мнению абсолютного чемпиона мира среди профессионалов по боксу Константина Цзю, не нужно обращать внимание на то, какую политику проводят другие страны.

— Это их решения, которые продиктованы политикой их государств. Не думаю, что атлеты принимали это решение. Нам нужно двигаться в том направлении, которое мы избрали, и возвращать наш спорт на международные соревнования. Где-то уже добились этого, теперь будем делать и другие шаги, — отметил Константин Цзю.

ФАКТ

Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит 5,2 миллиона долларов (более 418 миллионов рублей). Победители получат по 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

ЦИФРА

26 чемпионов мира среди мужчин было среди советских и российских спортсменов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса:

— Я думаю, что это общая победа тех, кто реально любит бокс и не хочет политизировать его, как это делают в других видах. Нашим ребятам важно, чтобы наши национальные атрибуты, флаг и гимн, были с ними. Важно, чтобы они могли показать всему миру, что мы за страна и что с нами стоит считаться. По сути, это один из главных шагов по возвращению нормального, соревновательного бокса.

Спорт-блиц

Кара за мнение

2 мая Международная федерация дзюдо (IJF) отказала в участии на чемпионате мира в 2023 году восьми российским спортсменам. Исполком организации заказал проверку биографических данных на предмет соответствия критериям допуска и выявил, что они поддерживали проведение спецоперации на Украине.

При этом IJF допустила только спортсменов, представляющих Федеральный учебно-спортивный центр сборных России, в отношении которых не было выявлено фактов поддержки спецоперации. На фото 1 (слева направо): Валерий Ендовицкий и Инал Тасоев.

Новый рекорд

2 мая российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин (2) установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате. Он смог поразить ворота соперников 12 раз. При этом предыдущим рекордом по результативности было 10 мячей за сезон. В чемпионате России — за московское «Динамо» (сезон-2012/2013 и 2013/2014) и «Зенит» (сезон-2017/2018). Клуб Кокорина лидирует в чемпионате страны с 67 очками.

Нарушения есть

2 мая Российское антидопинговое агентство за первые четыре месяца 2023 года зафиксировало 65 случаев нарушений антидопинговых правил. Из них большинство связаны с наличием и использованием запрещенных веществ. А также отказом или неявкой атлета на процедуру сдачи допинг-проб, нарушением порядка предоставления информации о местонахождении и фальсификацией результатов. При этом в 2022 году Российским антидопинговым агентством было выявлено 135 нарушений антидопинговых правил.