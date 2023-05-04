«С ней жестко разбирались»: Савичева рассказала о замечаниях для Темниковой на «Фабрике звезд»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

С момента запуска шоу «Фабрика звезд», которое обрело огромную популярность среди подростков, прошло уже 20 лет. Многие выпускники проекта стали настоящими звездами отечественного шоу-бизнеса. Одна из таких участниц, Юлия Савичева, рассказала о закулисье программы.

По ее словам, учиться творчеству юным фабрикантам приходилось в крайне сжатые сроки. Но самым сложным оказалось жить в ограниченном пространстве и между собой не ссориться, а также ощущать постоянный контроль через камеры.

— На нашей «Фабрике» для Лены Темниковой была записка на холодильнике «Темникова, не жрать!». Не помню, кто это сделал, но с ней жестко разбирались по этому поводу. Несмотря на то, что мы в тот период постоянно были в движении, тренировались, мы и ели много из-за того, что все-таки были заперты в закрытом пространстве, — поделилась 36-летняя Савичева в онлайн-шоу «ОК на связи» социальной сети «Одноклассники».

Стоит отметить, что совсем недавно состоялся большой концерт, который приурочили к юбилею этого популярного проекта. Однако принять участие в выступлении смогли не все выпускники. Например, не было именно Лены Темниковой.

Лично у Савичевой, по ее же словам, не сложились отношения с другой звездой, Полиной Гагариной. Недавно она решила раскрыть детали этого конфликта. По словам знаменитости, причиной ухудшения отношений стала поездка подопечной продюсера Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году, где Савичева представляла Россию вместо победительницы шоу «Фабрики звезд — 2», которой была Гагарина.