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Овчинский: Производитель металлообрабатывающего инструмента увеличил объемы производства более чем на четверть

Полина Французова
Город
Овчинский: Производитель металлообрабатывающего инструмента увеличил объемы производства более чем на четверть
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский производитель инструмента для металлообработки увеличил объем своей продукции на более чем 28 процентов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Московская промышленность продолжает развиваться и увеличивать объемы производства. Локальные заводы успешно решают задачи по замещению на рынке продукции, которую раньше поставляли зарубежные компании. Так, столичное предприятие по производству высокоточного металлообрабатывающего инструмента увеличило выпуск в январе-марте этого года на 28 процентов в стоимостном выражении по сравнению с первым кварталом 2022-го. В этом году в связи с ростом количества заказов компания планирует нарастить объем выпуска на 20 процентов, — рассказал Владислав Овчинский.

Московский инструментальный завод (МИЗ) был создан в 1919 году и является первым инструментальным заводом в России. В прошлом году завод сосредоточился на импортозамещении. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции включает полные аналоги изделий мировых лидеров инструментальной промышленности, превосходящих качество зарубежных товаров по некоторым параметрам. Одни из основных заказчиков инструмента — предприятия машиностроительной отрасли, авиа- и двигателестроения, трубные заводы, компании нефтегазового сектора. Завод заключил договоры на производство и поставку продукции в Россию, Беларусь и Казахстан.

Производство Владислав Овчинский Москва
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