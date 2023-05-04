«Правила одинаковы для всех»: почему Microsoft прекращает поддержку Windows 10

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В корпорации Microsoft сообщили о прекращении выпуска обновлений для операционной системы Windows 10. При этом система продолжит получать новые патчи безопасности до 2025 года. Что это означает для российских пользователей Windows, «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как отметил эксперт, Microsoft заинтересована в переходе пользователей на самые последние версии операционной системы Windows.

— Правила одинаковы для всех, не только для россиян: Microsoft в принципе прекращает поддержку Windows 10, потому что есть Windows 11. Тем самым корпорация подталкивает людей переходить на Windows 11. Именно она в будущем станет основной операционной системой компании, — объяснил специалист.

По его словам, компания Microsoft публично заявляла об уходе с российского рынка, но непублично продолжает работать. Иногда Microsoft допускает демарши, во время которых случаются сбои. Однако эти периоды коротки, и большую часть времени пользователи из России имеют полный доступ к ОС Windows, заметил Муртазин.

Планы корпорации Microsoft не говорят о том, что система Windows 10 вот-вот перестанет работать, подчеркнул специалист.

— Windows 10 продолжит работать, но без обновлений. Если человек захочет продолжить работать на этой системе, он ей сможет пользоваться как минимум два-три года, а то и пять лет, — рассказал Муртазин.

По мнению эксперта, после запланированного на 2025 год отказа от выпуска патчей безопасности дыры в безопасности Windows 10 перестанут контролироваться. Однако серьезных проблем из-за этого у пользователей Windows 10 быть не должно, заключил Муртазин.