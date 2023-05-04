Звездный юрист Марочкин рассказал, в каком случае российские блогеры смогут избежать наказания за неуплату налогов

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

3 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по банковским счетам певицы и популярного блогера Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка.

Зотееву подозревают в неуплате налогов и отмывании денег: за год Инстасамка зарабатывает более 24 миллионов рублей.

И это не первый случай проверки звезд соцсетей со стороны налоговых органов. После громкой истории с автором «Марафонов желаний» Еленой Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей, ФНС России всерьез и надолго занялась финансовым поведением блогеров.

Так, на сокрытии доходов попались также авторитетные интернет-дивы Валерия (Лерчек) Чекалина и Александра Митрошина.

Последняя, правда, успела погасить основную сумму долга перед налоговой — 127 миллионов рублей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина у себя в телеграм-канале предположила, что ситуация с неуплатой налогов блогерами повторится еще не раз. И поэтому необходимо проводить проверки. Так, на сегодняшний день уже заблокированы счета компаний, принадлежащих богине соцсетей Дине Саевой: она владеет рекламной конторой, звукозаписывающей студией и зарабатывает почти 5 миллионов рублей в год.

«Прижали» и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову — ее фирмы по продаже одежды, косметологическая клиника, агентство по подбору персонала и другие бизнесы парализованы из-за заморозки счетов. Этот бизнес приносит ей более миллиарда рублей в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Если компетентные органы выявят факт отмывания денег и неуплату налогов, блогерам грозит ответственность. Так, за отмывание денег можно получить срок до 7 лет, а за не уплату налогов — до 3 лет лишения свободы. Однако если блогер успеет заплатить налоги, пени и штраф, то уголовное дело прекращают. Только сделать это нужно на этапе расследования.