Пытавшийся попасть в Россию француз протаранил шлагбаум на границе Польши

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Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила представитель Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирослава Александрович.

— В пункте пропуска в Гжехотках 36-летний француз, управляющий автомобилем Citroen, намеревался выехать на территорию России. Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов, — отметила она.

По ее словам, после получения отказа мужчина отъехал от пункта пропуска. Однако через некоторое время он вернулся. В этот раз нарушитель принял решение не проходить проверку, а напротив, ускориться и протаранить шлагбаум, поскольку «хотел срочно попасть в Россию».

Остановился мужчина только тогда, когда пограничники развернули на пути транспорта полосу с шипами. Мужчину оперативно задержали и отправили на допрос. В ходе мероприятия он объяснил силовикам, что собирался попасть в РФ из-за планов построить там свою дальнейшую жизнь.

За попытку незаконного силового пересечения границы мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов). Кроме того, в автомобиле оперативники обнаружили 11 патронов для охотничьего ружья, однако соответствующего разрешения на них мужчина не имел. За это он был оштрафован еще на 500 злотых.

После окончания всех процессуальных действий и оплаты обоих штрафов француза отпустили, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года произошел еще один случай, связанный с незаконным проникновением на российскую территорию. Так, два нелегальных мигранта из Казахстана попробовали проехать на территорию Курганской области, спрятавшись в вагоне с углем.