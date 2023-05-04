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Подросток пострадал в результате падения лифта в жилом комплексе на улице Верхние Поля

Евгений Силаев
Происшествия
Подросток пострадал в результате падения лифта в жилом комплексе на улице Верхние Поля
Фото: Прокуратура Москвы

В жилом комплексе на улице Верхние Поля произошло падение лифта, в результате чего находившийся внутри 16-летний подросток сломал ногу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 4 мая.

Пострадавший подросток госпитализирован. По предварительным данным, договор на обслуживание лифтов заключен с частной компанией.

— В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе организации и лица, ответственные за содержание и эксплуатацию лифтового оборудования, — рассказала Нефедова.

Ход проверки взят под контроль столичной прокуратуры.

В феврале аналогичная ситуация произошла на станции Чухлинка Московской железной дороги. В результате инцидента погиб один человек.

Лифты Прокуратура Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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